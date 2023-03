Gikk i parken med kamerat da politihund markerte på ham

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

19. juli 2021 oppbevarte han 108.58 gram cannabis i en bolig på Randaberg.

Ved bevisvurderingen la retten 36-åringens forklaring i retten til grunn. Han forklarte at han kort tid før politiet ransaket leiligheten hadde kjøpt omkring 100 gram marihuana, som han hadde lagt over på glassbeholdere – omkring 20 gram i hvert glass. I tillegg hadde han noe hasj – omkring 20 gram – liggende i en brun boks. Ifølge 36-åringen hadde ikke kjennskap til den øvrige narkotika som ble funnet i leiligheten. Han viste her til at han kun lånte leiligheten, og at leilighetens leietaker både oppbevarte sine ting i leiligheten og stadig var innom. Ifølge 36-åringen var all hans cannabis til eget bruk. Han forklarte at han i lang tid hadde brukt cannabis som medisin.

Også den 28. juni i fjor oppbevarte 36-åringen hasj. Han forklarte at han ved denne anledningen nylig hadde kjøpt 20 gram hasj. Han gikk i parken med en kompis da en politihund markerte på ham. Han ble ransaket og politiet fant hasjen.

I forbindelse med straffeutmålingen mente retten at det var skjerpende at han tidligere er dømt for tilsvarende forhold. Samtidig kom retten til at den skulle legge vekt på hans uforbeholdne tilståelse. Retten la også vekt på at saken var blitt gammel uten at 36-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

[ Spiste en sjokoladekake noen hadde tatt med – må betale 55.000 kroner etter at han kjørte for å handle ]