Ble slått konkurs av Skatteetaten – mente at det var noe feil med tallene

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 60-årene fra Haugesund ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 302.777 kroner i skyldig moms og skatt med mer.

Mannen har drevet et firma i bygg- og anleggsbransjen som et enkeltpersonforetak. Mannen opplyste i retten at han mener at tallene som skattemyndighetene bruker ikke stemmer, men at gjelden er større enn eiendeler. Han opplyste også at årsoppgjøret for i fjor er ikke ferdig enda. Det er feil i tallmaterialet. Skatteetaten opplyste at det var hensyntatt at det hadde vært foretatt innbetalinger, og mener det foreligger insolvens.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet at hans gjeld er større enn hans eiendeler. Skyldneren erkjente ikke direkte å være insolvent. Retten oppfattet det slik at han mener det er en del feil med tallgrunnlaget som Skatteetaten opererer med. Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Dette framstår ikke tvilsomt, selv om det skulle være slik at det er noen feil ved størrelsen på beløpene skyldneren skylder. Det ble den 20.09.2022 avholdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Begjæringen er datert 10.11.2022. Retten legger etter dette til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 2. mai i år.

