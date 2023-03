Tatt for promille da han var ute og kjørte

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

4. september i fjor, omkring klokken 23.30 kjørte han moped på Madlaveien til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham noe senere viste en promille på 1,83.

Kjøringen fant også sted uten at mannen hadde gyldig førerkort for moped. Retten kom til at mannens tilståelse ble styrket av de øvrige opplysninger i saken. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen.

«Siktede var på tidspunktet for blodprøvene, som ble tatt rundt en halvtime etter kjøringen, påvirket av alkohol med 1,83 promille. Den foreløpige blåseprøven tatt av ham klokken 23.42 viste en påvirkningsgrad på 0,67 milligram per liter luft, hvilket tilsvarer 1,34 promille. Dette er noe lavere. Retten legger til grunn at blodprøven er mer nøyaktig enn blåseprøven, men tar til gunst for siktede utgangspunkt i at det kan ha vært snakk om stigende rus. Uansett er det bevist utover rimelig tvil at påvirkningsgraden var over 1,2 promille ved kjøringen», heter det i dommen.

Retten fant det skjerpende at mannen hadde kjørt med høy promille.

«I denne saken resulterte kjøringen også i et uhell hvor siktede pådro seg lettere skader, noe som også anses skjerpende. Retten peker også på at siktede ble ansett som tydelig påvirket under den kliniske undersøkelsen ved legevakten. I formildende retning legger retten noe vekt på at siktede kjørte moped, hvor skadepotensialet er mindre enn ved bruk av bil», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble fengsel i 24 dager og 37.500 kroner i bot. Han fikk også to års sperrefrist for erverv av førerrett.

