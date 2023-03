Mener avdøde har blitt utsatt for en straffbar handling

Espen Simonsen ble funnet død mandag 20. februar. Hendelsen etterforskes som et mistenkelig dødsfall. Avdøde ble funnet med skader på kroppen, og politiet mener at disse ikke er selvpåførte.

– Dødsårsaken er fremdeles ukjent for politiet, men skader på avdødes kropp tilsier at han er utsatt for noe straffbart, sier politiadvokat Else Lokna, i en pressemelding.

Det er ikke foretatt pågripelser i saken.

– Politiet har satt inn nødvendig ressurser for å oppklare saken og avklare hva som har skjedd. Politiet bruker betydelige lokale ressurser, og har også bistand fra Kripos, legger hun til.

Avdøde er obdusert, men undersøkelsene har altså så langt ikke gitt svar på dødsårsak. Politiet venter på ytterligere informasjon, og dette kan ta noe tid.

[ Ferske tall: Økning i trusler med kniv ]

Gjør fortsatt undersøkelser i boligen

Boligen til avdøde er fortsatt sperret av, da det fortsatt pågår undersøkelser der.

– All den tid politiet ikke kjenner avdødes dødsårsak vil vi gjennomføre grundige undersøkelser i boligen han ble funnet. Så langt er det utført kriminaltekniske undersøkelser, hundesøk og andre undersøkelser for å kartlegge eventuelle spor i og ved boligen. Vi kan ikke gå inn på resultatene fra disse etterforskningsskrittene, men vi kan bekrefte at vi har gjort beslag i avdødes bolig, sier Lokna.

[ Desert Control inngår nye kontrakter i USA: – Inspirerende å kunne hjelpe bønder ]

Har gjennomført mange avhør

Politiet har gjennomført flere titalls vitneavhør i saken, og jobber videre med å kartlegge avdødes bevegelser.

– Dette er et pågående arbeid. Vi har fått en del tips, og enkelte av disse genererer nye etterforskningsskritt i form av eksempelvis avhør, sier politiadvokat Else Lokna.

Publikum som har opplysninger i saken kan ta kontakt med politiet fortrinnsvis på https://tips.politiet.no/sor-vest/ eller på telefon 02800.