Skal ha svindlet Nav for 125.396 kroner

Det er statsadvokat Birgitte Budal Løvlund som har tatt ut tiltale mot en 41 år gammel mann fra Stavanger.

Den lyder på at han i perioden fra 8. juni 2020 til 10. oktober 2020 leverte elektroniske meldekort til Nav der han unnlot å føre alle timene han jobbet, samt ferie han hadde i perioden.

41-åringen skal ha jobbet for et bemanningsfirma i den aktuelle perioden.

«Opplysningene på meldekortene dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av arbeidsavklaringspenger på til sammen kroner 125 396, og følgelig et tap eller fare for tap for Nav», heter det i tiltalen.

Tiltalen lyder også på at han skal ha kommet uriktig opplysninger til offentlig myndighet.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 15. mai i år.

