Det har nylig blitt tatt ut tiltale mot en 18 år gammel kvinne fra Egersund.

Bakgrunnen for det er at hun 25. desember i fjor, omkring klokken 23.20 skal ha kjørt for fort i Krossmovegen i Eigersund.

Ifølge tiltalen ble farten hennes målt til 131 kilometer i timen til tross for at fartsgrensen på stedet er 70 kilometer i timen.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 5. mai i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om tap av førerretten.

