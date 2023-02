Politilogg: Mann skallet og slo etter folk i taxikøen

Klokken 23.41: En beruset dame var ufin og laget problemer i køen på et utested i Stavanger. Politiet kjørte til stedet og damen i 30-årene ble bortvist fra sentrum til søndag morgen. Hun etterkom ikke pålegget og ble innbragt til arresten og anmeldt for forholdet.

En mann i 20-årene ble anmeldt for å ikke etterkomme pålegg fra politiet. Han ble tidligere på kvelden bortvist fra Stavanger sentrum til søndag morgen etter å ha lagt seg opp i politiets arbeid i beruset tilstand. Mannen ble altså igjen påtruffet i sentrum kort tid etterpå.

Klokken 01.30: En beruset og vanskelig gjest på utested i Stavanger ble bortvist fra sentrum til søndag morgen. Mannen i 20-årene etterkom ikke pålegget og ble innbragt til arresten. Han ble anmeldt for forholdet.

Klokken 01.30: En politipatrulje kom over et slagsmål i taxikøen der en mann skallet og slo etter folk i køen. Politiet fikk raskt kontroll på mannen. Mannen i 30-årene ble innbragt til arresten og anmeldt for ordensforstyrrelse på offentlig sted. Ingen ble skadet.

