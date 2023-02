Den 33 år gamle mannen fra Sola erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. juni i fjor, omkring klokken 19.50, kjørte 33-åringen bil for å handle sammen med samboeren. Han ble stoppet av politiet på veien. Han framsto ikke som påvirket, men på grunn av blanke øyne ble det besluttet å ta en spyttprøve av ham. Denne slo ut på cannabis, og han ble derfor tatt med til legevakten for blodprøvetaking. Denne viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

33-åringen forklarte i retten at han ikke følte seg påvirket og at han trodde at han ikke var påvirket. Han forklarte også at han to dager før var han på Solastranden sammen med blant andre en onkel. Han spiste en sjokoladekake noen hadde tatt med, og etter omkring en time ble han dårlig; han kastet opp og var svimmel og kvalm. Han dro derfor hjem og la seg. Han fikk etter hvert vite at det var en «hasjkake» han hadde spist. Han følte seg dårlig neste dag, men torsdagen følte han seg ikke lenger dårlig, og han trodde at han ikke var påvirket da han kjørte.

33-åringen forklarte også at han ikke bruker ikke narkotika, at det hadde gått over 36 timer fra han spiste hasjen og at han hadde googlet og funnet ut at stoffet da var ute av kroppen. Han sa også at han hadde aldri hadde kjørt ellers.

«Tiltalte visste i henhold til sin egen forklaring at han hadde spist hasj, men han trodde at han ikke lenger var påvirket. Selv om denne forklaringen legges til grunn, mener retten at det var uaktsomt av ham å kjøre. Ved røyking av hasj vil vanligvis stoffet være ute av blodet etter ca. et døgn, men det avhenger bl.a. av hvor mye som er røykt. Tiltalte hadde ut ifra sin egen forklaring liten kjennskap til hvor mye hasj han hadde fått i seg, og sammenholdt med hvor dårlig han forklarte at han ble, må det antas at innholdet av THC i kaken han spiste var høyt», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble ubetinget fengsel i 15 dager og 55.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake. I tillegg ble han dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

