Må betale 40.000 kroner for kjøring i cannabisrus

Den 35 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

2. desember i fjor, omkring klokken 11.45, kjørte han bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av ham klokken 12.10 samme dag viste en konsentrasjon av THC i blodet tilsvarende en promille på over 0,5.

«Riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse, analyseresultat av blodprøve tatt kort tid etter avsluttet kjøring som viser 0.0159 mikromol/l THC, som er over den forskriftsfastsatte grensen tilsvarende 0,5 i alkoholpromille, og tiltaltes forklaring til politiet 3. februar 2023. På bakgrunn av dette har retten funnet det bevist at siktede har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt», heter der i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til betinget fengsel i 14 dager og 40.000 kroner i bot.

Han mistet også førerkortet i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

