Snø og uvær skapte kaos i trafikken: E39 måtte stenges

Nødetatene fikk mange meldinger om ulykker og hendelser som følge av det dårlige været torsdag kveld. E39 måtte blant annet stenges en periode.

Flere steder gikk det galt, blant annet på E39 like sør for avkjøringen til fylkesvei 42. Der sto en trailer fast, og sperret trafikken i begge kjørefeltene.

Politiet og veientreprenør rykket ut for å bistå, og det ble opprettet manuell dirigering på stedet. Tungbilberger måtte også etter hvert rekvireres for å hjelpe traileren.

Det ble opplyst omkjøringsmulighet via Tonstad, fram til veien ble åpnet for trafikk igjen i begge retninger like over klokken 23.00 torsdag.

Vanskelig også i nordfylket

Det var også kraftig uvær og mye snø i deler av nordfylket torsdag kveld. Nødetatene meldte også her om svært krevende kjøreforhold.

Det var flere ulykker og hendelser i løpet av kvelden. Blant annet en personbil kjørte i autovernet på E39 nord for Leirvik på Stord og en lastebil som skled ut i grøften på E134 mellom Ølen og Etne.

Politiet var på begge steder og bisto.

Fredag starter vinterferien, men værmeldingen for fredagsettermiddagen ser heldigvis svært mye bedre ut enn været var torsdag.

