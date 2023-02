Omkring klokken 10.30 fredag meldte politiet at flere politipatruljer bistår helsevesenet på Lagårdsveien. Ifølge politiet var patruljene bevæpnet på grunn av innholdet i meldinger som er mottatt.

Omkring et kvarter senere meldte politiet at situasjonen er under kontroll og at bistanden er gjennomført.