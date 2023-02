Litt over klokken 14.00 fredag melder politiet at en 15 år gammel jente har et uhell på elsparkesykkel i Egersund.

Ifølge politiet er ingen andre involvert.

– Jenta er våken og ved bevissthet. Kjøres om kort tid fra stedet i ambulanse – sannsynligvis til sykehuset. Hendelsesforløpet uvisst. Jenta var iført hjelm. Uhellet skjedde i Sokndalsvegen, melder politiet.

Saken oppdateres.

