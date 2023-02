Anmeldelser og bruksforbud da vegvesenet hadde kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland torsdag.

Resultatet var følgende:

I løpet av kontrollen ble 12 kjøretøy kontrollert for vinterutrustning med dekk og kjetting. Ingen av de kontrollerte hadde mangler.

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 140 førerdøgn. To førere ble anmeldt for alvorlige brudd på kjøre- og hviletid. Den ene føreren, ble anmeldt på stedet, i samarbeid med Egersund politistasjon. Det ble gitt tre advarsler på mindre alvorlige brudd.

Fem kjøretøy fikk bruksforbud for manglende lastsikring.

To kjøretøy fikk en utvidet bremsekontroll. Begge kjøretøy hadde feil på bremsene, det ene fikk også bruksforbud med tillatelse til å kjøre til nærmeste godkjente verksted.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for sikthindrende gjenstander ved frontrute, som vedkommende måtte fjernes før videre kjøring.

Det ble skrevet ut seks kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene. Det gikk i sprekk i påbygg, feil med bremser, luftlekkasje på bremseslanger og ventil, feil på ABS og EBS systemet, oljelekkasje fra hydrolikktank og feil med lys og reflekser.

[ Medbrakt løyve var ikke gyldig – fikk forbud mot å transportere gods ]