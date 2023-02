Hadde med seg tabletter og kokain på danskebåten

Den 30 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus.

Torsdag 5. mai i fjor, klokken 06.30, ved Risavika ferjeterminal i Sola, innførte hun, med båt fra Danmark til Norge, til sammen 389,5 tabletter OxyContin 80 mg inneholdende det narkotiske virkestoffet oksykodon, 16 tabletter Xanax inneholdende det narkotiske virkestoffet alprazolam og 4,21 gram kokain.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder tollvesenets anmeldelse, beslagsrapport samt rapport om analyse av beslag. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at kvinnen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at hun har handlet forsettlig.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på den betydelige mengden oksykodon og at det er snakk om 1039 rusdoser. Retten viste også til at det er lagt til grunn i rettspraksis at oksykodon er et opioid-medikament som sammenlignes med såkalt gateheroin.

Samtidig ble det også lagt vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt gammel.

Retten kom imidlertid til at det ikke var grunnlag for å idømme samfunnsstraff.

I stedet ble straffen fengsel i ett år og fem måneder.

