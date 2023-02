Mistenkelig dødsfall: Navn frigitt

Mandag formiddag, like etter klokka 11.00, fikk politiet melding om at det var funnet en død mann i sitt hjem i Postveien, i nærheten av idrettsanlegget, i Skudeneshavn i Karmøy kommune.

– Skader på kroppen til avdøde gjør dødsfallet mistenkelig, og politiet søker å avklare årsaken til disse skadene. Det er fremdeles uklart hva dødsårsaken er, sier politiadvokat Else Lokna, i en pressemelding.

Det var Espen Simonsen (32) som ble funnet død i sitt hjem mandag i Skudenes. Navnet frigis i samråd med pårørende. Politiet etterforsker saken bredt, og hendelsesforløpet er fremdeles uklart.

– Politiet kartlegger bevegelsene til avdøde, og er derfor interessert i å komme i kontakt med personer som har sett avdøde i tidsrommet fredag 17. februar til mandag 20. februar om formiddagen. Personer som har vært i kontakt med avdøde i dette tidsrommet bes kontakte politiet, sier Lokna.

Publikum som har opplysninger i saken kan ta kontakt med politiet fortrinnsvis på https://tips.politiet.no/sor-vest/ eller på telefon 02800.

Ingen er mistenkt eller siktet i saken.

– Vi venter fremdeles på ytterligere informasjon fra obduksjonen som er gjennomført. Per nå vet vi ikke hva dødsårsaken her, og vi etterforsker saken bredt. For oss er dette fremdeles et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokaten.