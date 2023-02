Kastet etsende væske på samboeren

Den 34 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig/delvis skyldig da saken mot ham var oppe i Stavanger tinghus.

14. mars i fjor var han i leiligheten sammen med samboeren. Der kom de i krangel der de begge to var verbalt aggressive og knuffet hverandre. Temaet for krangelen var utvask av leiligheten før flytting, og det var vaskemidler tilgjengelig på kjøkkenbenk og på gulvet. Både tiltalte og fornærmede var påvirket av rusmidler.

På et tidspunkt tok 34-åringen tak i en flaske avløpsrens og helte innholdet over fornærmede. Den etsende væsken traff henne i hodet og rant nedover skallen. Hun fikk noen dråper i øynene og ansiktet, samt på halsen. Hun fikk væske også på høyre kne.

«Tiltalte har erkjent å ha sprutet med spruteflaske mot fornærmede, men benekter å ha helt væske over henne. Han har ikke erkjent straffskyld og anfører at han handlet i nødverge da fornærmede gjorde et utfall mot ham», heter det i dommen.

Retten mente også at den kunne se bort fra at 34-åringen hadde handlet i nødverge.

«Det er ikke funnet bevist at fornærmede gjorde et utfall mot tiltalte og retten finner åpenbart at tiltaltes handling for ethvert tilfelle går langt ut over hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig det angivelige angrep eller utfall var», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

20. juni i fjor rykket politiet ut til en bolig i Stavanger i forbindelse med at de hadde fått melding om et innbrudd. Da de kom til stede sto 34-åringen med et bakhjul til en sykkel i hånden. I bakgården sto en sykkel som manglet tilsvarende sykkelhjul. Da politiet foretok en ransaking av 34-åringen ble det funnet en foldekniv og 5,34 gram amfetamin i sekken hans.

34-åringen hevdet i retten at politiet hadde plantet amfetaminet i sekken hans. Det mente ikke retten var tilfelle.

Straffen ble fengsel i fem måneder og er en fellesstraff med en tidligere dom. Han ble også dømt til å betale samboeren 30.000 kroner i oppreisningserstatning, samt 5000 kroner i saksomkostninger.

[ Nektet for å ha kjørt – sendte melding til kjæresten like etter kollisjonen om at han hadde kollidert ]