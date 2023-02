Ville at mann skulle betale en bot på 134.000 kroner

Den 56 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

19. desember i fjor, omkring klokken 10.03 kjørte han bil i Sandnes til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 10.32 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,28 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0,56.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen styrkes av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 56-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Ifølge dommen ble mannen tatt i en rutinekontroll og det er ikke opplyst om noen skjerpende omstendigheter i forbindelse med kjøringen.

Straffen ble fengsel i 14 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år.

Påtalemyndigheten la også ned påstand om at 56-åringen skulle betale en bot på 134.000 kroner med tanke på at han har en betydelig inntekt.

Retten viste til at også har betydelig inntekt og utgifter og kom til at en bot på 50.000 kroner var passende.

Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

