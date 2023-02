Kjørte rundt med litt av hvert i vinduet

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 på mandag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

To kjøretøy fikk pålegg om å ta bort sikthindrende gjenstander i frontrute.

Ett kjøretøy fikk pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring.

Ett kjøretøy var for tungt på drivaksel og fikk pålegg om å laste til lovlig vekt før videre kjøring. Transportøren ble ilagt et overlastgebyr på 3800 kroner.

Én fører ble ilagt gebyr på 4000 kroner for kjøring med to dekk som hadde mønsterdybde under lovlig minimum på fem millimeter.

Én varebil var 200 kilo over tillat totalvekt og fikk pålegg om å laste om til lovlig vekt før videre kjøring. Varebilen fikk også skriftlig teknisk mangel grunnet lys som ikke virket.

En fører ble kontrollert for kjøre- og hviletid og fikk en skriftlig advarsel for brudd på daglig kjøretid og en skriftlig advarsel for å ha kjørt for lenge mellom to godkjente pauser.

På to kjøretøy ble det videresendt rapport på for manglende vektårsavgift for trekking av tilhenger.

Også på Krossmoen kontrollstasjon ble det holdt kontroll mandag.

Her var resultatet følgende:

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 168 førerdøgn, det ble gitt fire advarsler på mindre alvorlige brudd.

Det ble skrevet ut tolv kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

