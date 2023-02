Klokken 17 fikk politiet melding om at en person angivelig var utsatt for vold på en privat adresse i Midjordgata i Stavanger.

Politiet er på stedet med flere patruljer og forsøker å få oversikt over hendelsen og involverte personer.

I 18-tiden skriver politiet på Twitter at det er en dame i 30-årene er utsatt for vold, men at hendelsen ikke har skjedd i dag.

Fornærmede ble sjekket av helse på stedet. Hun har forklart at mistenkte er en mann i 40-årene.

Politiet avslutter på stedet