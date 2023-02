Hadde 311,5 gram hasj hjemme hos seg

Den 28 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

28. januar 2021 oppbevarte han 311,5 gram hasj i en bolig i Stavanger. Retten kom til at han skulle dømmes for forholdet og viste blant annet til 28-åringens tilståelse og den kriminaltekniske undersøkelsen.

«Mengden av det oppbevarte stoffet tilsier at det har foreligget en klar spredningsfare. Tiltalte har imidlertid selv forklart at stoffet var ment til eget bruk, og at han fikk rabatt ved kjøp av større mengder», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken vart blitt gammel og 28-åringens personlige forhold. Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 58 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

Han ble også dømt til å betale 2000 kroner i saksomkostninger.

