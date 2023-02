Forklarte at han hadde brukt narkotika fire til fem dager før han kjørte

Den 23 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

10. juni 2021, omkring klokken 21.20, kjørte han bil i Byfjordtunnelen i Stavanger. Her ble farten hans målt til 105 kilometer i timen i 80-sone.

26. mars i fjor, omkring klokken 04.00, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil på Bryne. En blodprøve viste at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på 0,5.

Også den 27. mars i fjor, omkring klokken 01.00, ble han stoppet av politiet mens han kjørte bil på Bryne. Også i forbindelse med denne kjøringen viste en blodprøve at han var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på 0,5.

I forhold til den første kjøreturen forklarte 23-åringen at han hadde tatt de aktuelle stoffene fire til fem dager før han kjørte og at han skulle hente og kjøre hjem noen kamerater. Når det gjaldt den siste kjøreturen forklarte han at han hadde brukt de aktuelle stoffene fire til fem dager før kjøringen og at han skulle flytte noen møbler denne dagen.

Retten kom til at 23-åringen ved begge anledninger hadde handlet uaktsom.

I forbindelse med straffeutmålingen noe vekt på at forholdene var blitt noe gamle, samt 23-åringens uforbeholdne tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 24 dager og 10.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 18 måneder regnet fra den 27. mars i fjor. For å få førerretten tilbake må han avlegge full ny førerprøve.

