Firma i oljebransjen ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Rig-Tech Solutions AS ble slått konkurs.

Kravet per 20. februar var på 585.606 kroner og har sin bakgrunn i skyldige skatte- og avgiftsrestanser. Av kravet utgjør 283.350 kroner utestående avgifter, mens 302.256 kroner utgjør utestående skattekrav.

I kjennelsen kommer det fram at konkursbegjæringen og innkallingen til rettsmøtet er forsøkt forkynt på det vis som er mulig både ved postforkynnelse til styreleders adresse i Spania og ved stevnevitneforkynnelse på forretningsadressen i Stavanger.

Rig-Tech Solutions AS har holdt til i Kvitsøygata 30 og har drevet med annen teknisk konsulentvirksomhet. Firmaet omsatte i 2020 for 745.000 kroner og fikk samme år et resultat på 114.000 kroner.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det ble gjennomført utleggsforretning den 6. oktober 2022 med intet til utlegg. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter i kjennelsen.

Advokat Trond Geitung-Larsen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. april.

