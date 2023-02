Kvinne framsto som sløv da hun ble stanset bak rattet

30. juni i fjor, omkring klokken 14.10, kjørte den 41 år gamle kvinnen bil til tross for at hun var påvirket av amfetamin og narkotiske tabletter.

41-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Stavanger tinghus. Retten mente at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken og inkludert opplysningene i anmeldelsen om at siktede ble stanset bak rattet og framsto som sløv.

En blodprøve tatt av henne klokken 14.24 samme dag viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på 0,5.

«Siktede har kjørt en lengre strekning på sentrale veger i distriktet - tidvis i tettbebygd strøk - i kombinasjonsrus tilsvarende over 0,5 i promille. Påvirkningsgraden utgjør i seg selv en uakseptabel trafikksikkerhetsrisiko. Kjøringen fant sted i et tidsrom hvor det alminneligvis er moderat mengde trafikk. Hun satte dermed både seg selv og andre i fare. Retten legger til grunn at kjøreforholdene var gode og at det ikke oppstod noen konkrete faresituasjoner forbundet med kjøringen», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 45.000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.