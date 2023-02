Etterforsker mistenkelig dødsfall

Mandag formiddag, like etter klokka 11.00, fikk politiet melding om at det var funnet en død mann på en privat adresse i Skudeneshavn i Karmøy kommune. Politiet har igangsatt etterforskning for å få klarhet i hendelsesforløpet og om det har skjedd noe straffbart.

– Vi jobber nå med ulike hypoteser. Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma, i en pressemelding.

Åstedet er sperret av, og det pågår nå kriminalteknisk undersøkelse. Avdøde er identifisert og politiet jobber nå med varsling av de pårørende.

– Vi er en tidlig fase av etterforskningen og må være tilbakeholdne med informasjon inntil videre, sier Soma.