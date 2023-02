Var påvirket av kokain og piller

Den 24 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

15. september i fjor, omkring klokken 00.55, kjørte han bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av narkotika. En blodprøve tatt av han klokken 01.13 samme dag viste at han var påvirket av kokain og narkotiske tabletter tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder politiets anmeldelse og resultat av blodprøveundersøkelsen. Dermed kom retten til at han hadde forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble fengsel i 18 dager og 33.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 26 måneder.

[ Tatt i 92 km/t i 80-sone – må betale 64.000 kroner ]