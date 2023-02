En mann i 20-årene vil bli anmeldt for kroppskrenkelse etter at han sparket til en vakt på et utested i sentrum.

Voldshendelsen skjedde natt til søndag etter at mannen ble fersket i stjeling av to flasker vin.

– Han sparket til vakten 4-5 ganger før vaktene fikk kontroll på ham. Politiet oppretter sak, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.