Må betale 19.200 kroner for å ha kjørt uten førerkort

Den 40 år gamle mannen erkjente seg ikke skyldig etter et forelegg som er gitt til ham da saken var oppe i Stavanger tinghus.

22. august i fjor, omkring klokken 19.50, kjørte han bil i Haugåsveien til tross for at han ikke hadde gyldig førerkort.

Denne dagen var en politibetjent ute og trente utenom arbeidstiden. Ved en bensinstasjon på Åsen dro han kjensel på en bil som sto ved en av pumpene på stasjonen.

Han stoppet derfor opp og så nærmere på bilen og personen som befant seg ved den.

Etter å ha sett nærmere på bilen konstaterte politibetjenten at han hadde stoppet den samme bilen ved et par tidligere anledninger. I den forbindelse hadde han også stoppet tiltalte. Ettersom politibetjenten hadde hatt med tiltalte å gjøre flere ganger tidligere, så han raskt at personen ved bilen var tiltalte. Panseret på bilen var åpnet, og tiltalte holdt tilsynelatende på å fikse noe. Etter en kort stund satte tiltalte seg inn i bilen og kjørte fra stedet i retning Ullandhaug.

Dagen etter, da politibetjenten var på jobb, dro han tilbake til bensinstasjonen og så gjennom videoovervåkingen fra dagen før. På videoen så han at den samme personen – gjenkjent som tiltalte – kom kjørende, gikk ut av bilen og åpnet panseret og deretter kjørte derfra. Han så også seg selv på videoen.

«Etter den samlede bevisførselen er retten overbevist utover all rimelig tvil om at det var tiltalte som kjørte bilen den aktuelle dagen. Tiltalte erkjente ikke straffskyld i retten, og forklarte at det ikke var han som kjørte bilen. Ifølge tiltalte skulle han selge bilen rundt tidspunktet for hendelsen, og i den forbindelse hadde en mekaniker hånd om bilen. Det var ifølge tiltalte han som hadde kjørt bilen», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

40-åringen er ved en tidligere anledning idømt sperrefrist for alltid for å ha kjørt uten gyldig førerkort. I forbindelse med straffeutmålingen viste retten til at han nås skulle straffes for det femte tilfellet av kjøring uten gyldig førerkort og dømte ham til å betale en bot på 19.200 kroner.

