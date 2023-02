Kvinne gikk berserk - spyttet, sparket og beit

Det var klokken 00.07 natt til søndag politiet fikk melding om at det gikk for seg på et utested i Sandnes der en dame var utagerende mot en vekter.

Ifølge politiet fortsatte hun sin utagerende framferd som hun også rettet mot politiet da de kom til stedet.

– På kort tid klarte hun å bite vekteren og i tillegg spytte på og sparke til sammen tre polititjenestepersoner, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Vekteren ble bitt slik at han blødde. Mens polititjenestepersonene ikke skal ha blitt skadet av volden.

– Kvinnen i 20-årene ble satt i arrest og vil bli anmeldt for forholdene, opplyser operasjonsleder.

