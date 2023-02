Kjørte forbi biler på Motorveien mens han var påvirket av alkohol

41-åringen fra Sandnes kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

7. desember i fjor, omkring klokken 23.05 ble han stoppet på Sola etter at han hadde kjørt bil til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 23.52 viste en alkoholkonsentrasjon på 0,38 milligram per liter luft, noe som tilsvarer en promille på 0.76.

«Han har gitt en uforbeholden tilståelse i retten i dag. Denne styrkes av andre bevis i saken, blant annet anmeldelsen og resultatet av utåndingsprøven. Det er ikke tvil om at siktede har gjort det han er siktet for, og at han i det minste var uaktsom med tanke på at han var påvirket i veitrafikklovens forstand under kjøringen den 7. desember i fjor», heter det i dommen.

Retten viste blant annet til at han hadde kjørt til Sola via Motorveien fra Hundvåg.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at kjøring med en påvirkningsgrad som siktede hadde, gir en økt risiko for trafikkuhell. Kjøringen skjedde på en strekning der det er annen trafikk, og i anmeldelsen er det beskrevet at siktede kjørte forbi annen trafikk på motorveien. I formildende retning kommer at siktede har gitt en uforbeholden tilståelse», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 16 dager og 55.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i 20 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

