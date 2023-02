Dyttet kvinne slik at hun falt – og sprang av gårde med vesken hennes

Den 23 år gamle mannen fra Stavanger møtte ikke da saken mot ham nylig var oppe i Sandnes tinghus. Retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

20. november 2020 omkring klokken 05.35 dro han i reimen til vesken en kvinne hadde hengende skrått over overkroppen og dyttet henne bakfra slik at hun falt i bakken. 23-åringen løp deretter fra stedet med vesken som blant annet inneholdt 700 kroner. Fornærmede fikk i forbindelse med fallet skader i ansiktet og kutt i en finger.

I forbindelse med bevisvurderingen la retten vekt på videoer fra overvåkingskamera som ble spilt av i retten. Den ene av disse viser at 23-åringen følger etter fornærmede. En annen video viser at 23-åringen løper av gårde med vesken.

«Retten har også lagt vekt på tiltaltes politiforklaring som ble lest opp i retten, hvor det framgår at han meldte seg selv til politiet og erkjente straffskyld for forholdet. Hva gjelder fornærmedes skadefølger har retten lagt avgjørende vekt på illustrasjonsmappen som viser bilder av henne fra den aktuelle kvelden og i forbindelse med avhør. Retten finner det bevist utover rimelig tvil at fornærmede er blitt utsatt for et fullbyrdet ran, og at det var tiltalte som begikk ranshandlingen. Slik retten ser det, er det ikke tvil om at tiltaltes formål med ranshandlingen var å skaffe seg en uberettiget vinning, nemlig ved å ta vesken til fornærmede og tilegne seg det innholdet som måtte være av verdi for ham», heter det i dommen.

Han ble også dømt for en episode som fant sted på Torget i Stavanger 23. oktober 2021. Her spyttet han og sparket mot to personer og forsøkte å være voldelig mot en politibetjent i forbindelse med at han skulle pågripes.

Straffen ble fengsel i fem måneder. Han ble også dømt til å betale 700 kroner i erstatning og 20.000 kroner i oppreisningserstatning til kvinnen han ranet.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]