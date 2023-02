Ble hissige da de ble kastet ut

Det var klokken 00.17 at to personer bortvist fra et utested ved Strandkaien på grunn av at de var aggressive mot vekterne på stedet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Budskapet i bortvisningen sank ikke helt inn hos den ene av de to.

– Cirka en halvtime senere oppsøkte den ene, en mann i 40-årene, samme utested og fortsatte sin verbale aggressivitet mot vekterne. Mannen ble da kjørt i arrest og sak opprettet, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

