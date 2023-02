19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

16. oktober i fjor, omkring klokken 00.44 kjørte han bil på Fv325 Ganddal ved Telefonvegen i retning Egersund kjørte han bil i 86 kilometer i timen i 50-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysningene i saken, herunder anmeldelsen og dokumentasjonen fra fotoboksen og ATK-rapporten. Med bakgrunn i det fant retten det bevist at 19-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen og at han har handlet forsettlig.

19-åringen forklarte i retten at han skulle møte noen kamerater på Klepp og skyntet seg. Han forklarte også at han visste at han kjørte for fort, men fulgte ikke med på speedometeret.

«Slik han beskriver sin kjøreadferd har han overskredet grensen for førerkortbeslag på en måte som i alle fall må betegnes som grovt uaktsom», heter det i dommen.

Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 13.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i sju måneder regnet fra den 16. oktober i fjor og må avlegge full ny førerpeøve for å få førerretten tilbake.

