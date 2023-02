Kvinne skal ha truet kvinne med at hun skulle slå baby ut av henne

Det er statsadvokat Tore Kulstad som har tatt ut tiltale mot en 41 år gammel kvinne fra Stavanger.

23. mars i fjor, omkring klokken 22.00, skal hun ha sendt en talemelding til en annen kvinne.

I denne skal ordlyden ha vært følgende: «Kom igjen, kom an din helvetes fitte, så skal jeg komme hjem, og så skal jeg slå den babyen ut av deg. Rør meg en gang til så dreper jeg deg» eller lignende.

Ifølge tiltalen var trusselen egnet til å framkalle alvorlig frykt.

Kvinnen er også tiltalt for ha benyttet seg av identitetsopplysningene til en mann.

Disse skal hun ha brukt til følgende:

24. april 2021 skal hun ha bestilt et abonnement hos en mobiloperatør slik at mannen ville blitt belastet eller forsøkt belastet om han ikke hadde varslet mobiloperatøren.

To dager senere skal hun ha brukt opplysningene til å opprette et kundeforhold hos en annen mobiloperatør.

30. april 2021 skal hun ha opprettet et mobilabonnement hos en tredje mobiloperatør, slik at mannen ble belastet eller forsøkt belastet av mobiloperatøren for bruk av mobilen i perioden 30. april 2021 til 31. juli 2021.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 9. mai i år.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning og erstatning/oppreisning.

