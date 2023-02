Kvinne hadde øks

Den 32 år gamle kvinnen kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

28. oktober i fjor oppbevarte hun 25 stykker med diverse ammunisjon i boligen sin. I tillegg oppbevarte hun også et knokejern og en øks som var modifisert med to kniver slik at denne framsto som et voldsprodukt.

20. juli i fjor, omkring klokken 09.45, kjørte hun bil på Jæren til tross for at hun var påvirket av amfetamin, cannabis og narkotiske tabletter.

En blodprøve tatt av henne viste at hun var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2 kort tid etter kjøringen.

«På bakgrunn av siktedes egen forklaring legger retten til grunn at hun visste hun hadde inntatt rusmidler i tiden før hun kjørte, men at hun var i villfarelse med hensyn til påvirkningsgraden», heter det i dommen.

Retten kom til at hun skulle dømmes for å ha kjørt en lengre strekning i kombinasjonsrus tilsvarende over 1,2 i promille.

«Den høye påvirkningsgraden utgjør i seg selv en uakseptabel trafikksikkerhetsrisiko. Kjøringen foregikk på sentrale veier i distriktet og i et tidsrom hvor det alminneligvis er moderat mengde trafikk. Siktede satte dermed både seg selv og andre medtrafikanter i betydelig fare. Retten legger likevel til grunn at det ikke oppsto noen konkrete faresituasjoner i forbindelse med kjøringen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på at hun tidligere er dømt for ruskjøring.

Straffen ble fengsel i 36 dager og 10.000 kroner i bot. Hun mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

