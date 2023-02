Reagerte på høy hastighet – tatt for kjøring i cannabisrus

Den 52 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som ble holdt i Stavanger tinghus, skjønt retten kom til at saken mot ham skulle fremmes til tross for dette.

30. mai i fjor kjørte en politibetjent en sivil patrulje i Stavanger. Rundt klokken 12.00 ble han oppmerksom på en bil som tilsynelatende kjørte noe raskt opp fra Brustadbua på Ullandhaugveien. Som en følge av dette ble det startet en måling som indikerte at farten lå en del over fartsgrensen. Ettersom måledistansen var for kort, ble det imidlertid ikke tatt noen gyldig måling. På grunn av resultatet bestemte patruljen seg likevel for å kontrollere bilen og føreren. Ved toppen av bakken ble bilen stoppet. Politibetjenten henvendte seg til føreren, som viste seg å være tiltalte. Tiltalte framviste førerkortet sitt, men var til å begynne med noe irritert og ente seg utsatt for et komplott. Han forklarte blant annet at han hadde mye på politiet som han skulle gå til media med. Etter at patruljen hadde roet ham noe ned, ble han bedt om å ta en spyttprøve. Denne ga utslag på THC. Da tiltalte ble konfrontert med dette, forklarte han at han hadde tatt en «mikrodose» med THC kvelden i forveien. Som følge av spyttprøven ble tiltalte brakt til Stavanger legevakt, hvor han ble framstilt for blodprøvetaking.

Denne viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,2.

Retten kom til at den var sikker på at 52-åringen hadde opptrådt med den nødvendige grad av skyld.

Ifølge politibetjenten opplyste tiltalte selv på stedet at han hadde røykt kvelden før kjøringen, og at det var grunnen til at han hadde fått i seg THC. Kjøringen fant på sin side sted rundt klokken 12.00 dagen etter.

«Ved å kjøre så kort tid etter at han visste at han inntok THC uten å ta noen forholdsregler for å forsikre seg om at han var skikket til det, mener retten at han i det minste opptrådte uaktsomt. Uten at det er nødvendig for å begrunne resultatet, bemerker retten at villfarelse om den nærmere påvirkningsgraden uansett ikke fritar for straff, jf. veitrafikkloven § 22 fjerde ledd andre punktum. Det gjelder også en eventuell villfarelse om at stoffet er forbrent i sin helhet. Det er ingenting som tilsier at tiltalte hadde inntatt THC etter lovlig forskrivning fra lege», heter det i dommen.

Straffen ble en bot på 10.200 kroner og han ble også dømt til å betale 3000 kroner i saksomkostninger.

[ Mann skal ha hatt øks og sagt: «De fingrene der trenger du ikke, så de har jeg tenkt til å hogge av» ]