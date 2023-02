Mann stjal båt

Natt til 23. juli i fjor stjal en 32 år gammel mann en båt fra en båthavn i Stavanger.

32-åringen hadde en forklaring på båten som forsvant, men ble ikke trodd på dette i retten.

Et vitne har forklart at han så to personer slepe en båt fra båthavnen midt på natten. Han fant dette noe merkelig og ringte politiet samtidig som han fulgte etter båtene på en gangsti. Da båtene nærmet seg et naust ventet han på stedet til politiet kom.

Retten la betydelig vekt på forklaringen fra vitnet og kom til at 32-åringen skulle dømmes for å ha stjålet båten.

19. august i fjor kjørte han også bil til tross for at han var påvirket av cannabis, amfetamin og narkotiske tabletter.

Under forsøk på å unndra seg kontroll eller pågripelse, kjørte han personbilen uten å være tilstrekkelig aktsom og med høy fart på slik måte at det oppsto fare for andre trafikanter i trafikkbildet. Han kjørte seg fast ved en fortauskant etter ulovlig gjennomkjøring i en buss-passasje.

Da bilen ble ransaket ble de funnet sju, samt et førerkort og et bankkort som ikke tilhørte ham.

Også 1. oktober i fjor kjørte han bil mens han var påvirket av narkotika tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom også til at han skulle dømmes for en voldsepisode, tyveri av mobiltelefon og sykkel, samt kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Straffen ble fengsel i ni måneder og en bot på 10.000 kroner. I forbindelse med soning av straffen får han fradrag 123 dager i varetekt.

Han ble også dømt til å betale 25.000 kroner i erstatning i forbindelse med sykkeltyveriet og 5000 kroner i forbindelse med voldsepisoden.

