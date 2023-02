Mann skal ha jobbet for byggefirma og snytt på skatten

Det er politiadvokat Angjerd Kvernenes som har tatt ut tiltale mot 47 år gammel mann fra Stavanger. Den lyder blant annet på grovt skattesvik.

Ved innlevering av sin personlige selvangivelse 30. april 2016 for inntektsåret 2015 skal han unnlatt å oppgi 272.036 kroner i inntekt. Dette skal ha ført til at det ble fastsatt for lav skatt og ifølge tiltalen utgjør skatteunndragelsen 65.881 kroner.

Ved innlevering av sin personlige selvangivelse 30. april 2017 for inntektsåret 2016 skal han unnlatt å oppgi inntekt på 749.320 kroner. Ifølge tiltalen er skatteunndragelsen beregnet til 373.955 kroner.

Ved innlevering av sin personlige selvangivelse den 30. april 2019 for inntektsåret 2018 skal han unnlatt å oppgi 840.614 kroner i inntekt fra et byggefirma. Ifølge tiltalen er skatteunndragelsen beregnet til 270.115 kroner.

Tiltalen lyder også på at han i egenskap som reell daglig leder av et byggefirma skal ha levert uriktige skattemeldinger for merverdiavgift i 2017 og 2018. Ifølge tiltalen er unndratt merverdiavgift beregnet til 686.354 kroner.

Tiltalen lyder også på tre overtredelser av bokføringsloven i tre selskap som 47-åringen skal ha vært involvert i.

Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett 20. februar. Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning.

