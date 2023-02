Transportfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 60-årene ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 1.280.059 kroner som har sin bakgrunn i utskrevet restskatt og forskuddsskatt for perioden 2016 til 2022.

Mannen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak.

Mannen har i rettsmøtet, som ble holdt i Egersund tinghus, erkjent å skylde Skatteetaten det aktuelle beløpet. Han har også anslått sin samlede gjeld til å være omkring 5,2 millioner kroner. Mannen erkjente også at han var insolvent og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

«Retten legger til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. På bakgrunn av opplysninger om skyldnerens økonomi er det ikke grunn til å tro at han kan gjøre opp sin gjeld. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren 26.07.2022 med intet til utlegg. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. § 61 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Angeline Haraldsen Riis er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 10. mars i år.

