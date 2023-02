Skal ha ranet dagligvarebutikk og stjålet semitrailer

Saken mot to 18-åringen skal opp i Sør-Rogaland tingrett 22. mars i år.

I den forbindelse er begge tiltalt for ran. Ranet skal ha funnet sted i en dagligvarebutikk i Stavanger 28. mai i fjor, omkring klokken 18.45.

Da skal den ene av 18-åringene tvunget en butikkansatt til å gi ham 2500 kroner ved at han pekte med en pistollignende gjenstand mot vedkommende. Han skal også ha sagt «åpne kassen og gi meg pengene» eller lignende.

11. august i fjor, omkring klokken 08.00, skal 18-åringen også ha stjålet en semitrailer i Stavanger og kjørt med denne. Omkring klokken 08.45 skal han også ha kjørt en personbil i Stavanger.

En blodprøve tatt av ham klokken 10.04 samme dag skal han ha vist en påvirkning tilsvarende over 1,2 i promille. Kjøreturene skal også ha funnet sted uten at 18-åringen hadde gyldig førerkort.

Den andre 18-åringen skal ha medvirket til handlingen ved at han ble med til gjerningsstedet og ventet på ham utenfor butikken. Han skal også ha latt den andre 18-åringen bruke sine sko under ranet. Etter ranet skal han ha fjernet ransvåpenet fra et gjemmested og oppbevart det på egen bopel.

Det er tatt forbehold om å legge ned påstand om inndragning av en softgun, samt erstatning/oppreisning til fornærmede.

[ Dagligvarebutikk slått konkurs ]