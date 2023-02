Transportfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at en 40 år gammel mann ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 695.927 kroner i skyldig skatt og avgifter.

40-åringen har drevet et transportfirma som et enkeltpersonforetak. Han møtte ikke i rettsmøtet som fredag ble holdt i Sandnes tinghus, og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Konkursbegjæringen og innkallingen ble forsøkt forkynt for skyldner elektronisk i Posten signeringsportal, jf. domstolloven § 163 b andre ledd, jf. § 163 a. Skyldner har ikke bekreftet forkynnelsen. Det er også gjort forsøk på personlig forkynning ved stevnevitne uten hell. Det er også forsøkt å oppnå kontakt med skyldner på opplyst telefonnummer uten hell, og han ble ikke påtruffet på oppgitt adresse. Stevnevitnet har fått opplysninger om at det er omtrent et år siden skyldner bodde på oppgitt adresse. Skyldner er ikke registrert med arbeidsforhold og har per nå ukjent oppholdssted. Retten mener det som er foretatt er tilstrekkelig etter domstolloven § 185», heter det i kjennelsen.

Retten kom til at det ikke var holdepunkter for saksøkerens framstilling er uriktig og la denne til grunn.

«Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten legger saksøkers redegjørelse til grunn for avgjørelsen, og det legges derfor til grunn at saksøker har et forfalt krav mot skyldner som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Saksøker har pant i en motorvogn som ikke anses å gi tilstrekkelig dekning, og det ble avholdt utleggsforretning 18.01.2023 uten at tilstrekkelig dekning ble oppnådd. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», skriver Sør-Rogaland tingrett i kjennelsen.

Advokat Harald Øglænd er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 28. mars

