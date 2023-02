Kjørte bil etter å ha røykt cannabis

Den 36 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

23. september i fjor, omkring klokken 21.10, ble han stoppet på Hinna etter å ha kjørt fra Sandnes mens han var påvirket av cannabis. En blodprøve tatt av han klokken 21.30 viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 1,2.

«Det er ikke tvil om at siktede har gjort det han er siktet for. Selv om han ikke følte seg påvirket, burde han ha forstått at han var påvirket i veitrafikklovens forstand under kjøringen. Siktede har samtykket til tilståelsesdom. Alle vilkårene i straffeprosessloven § 248 er oppfylt, og det er ikke betenkelig med tilståelsesdom. Siktede dømmes i samsvar med siktelsen», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten noe vekt på hans uforbeholdne tilståelse.

«I skjerpende retning legger retten vekt på at kjøring skjedde med en påvirkningsgrad tilsvarende over 1,2 i promille. Det var trafikk på veien og siktede hadde passasjerer med seg. Kjøringen var risikofylt», skriver Sør-Rogaland tingrett i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til ubetinget fengsel i 18 dager og 56.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å få lappen tilbake.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]