Investeringsfirma ble slått konkurs

Det var Skatteetaten som begjærte at firmaet Steinbukk Forvaltning AS ble slått konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 334.946 kroner i skyldig skatt og avgifter.

«Skyldneren erkjente i rettsmøtet å skylde saksøkerens krav. Skyldneren opplyste at selskapet ikke har eiendeler og anslo at selskapet hadde ytterligere 500 000 kroner i gjeld utover kravet til saksøker. Virksomheten er innstilt og det er ingen ansatte i selskapet. Skyldner erkjente å være insolvent og motsatte seg ikke konkursåpning. Retten legger til grunn at saksøker har utestående krav mot saksøkte, som erkjente å være insolvent. Det ble avholdt utleggsforretning mot skyldneren 22.11.2022 med intet til utlegg, og det foreligger presumsjon for at skyldneren er insolvent. Retten legger etter dette til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen fra Sandnes tinghus.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 24. mars i år.

