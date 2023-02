Var hos venner, spiste middag, drakk alkohol – og kjørte hjem

Den 44 år gamle mannen erkjente delvis straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. april i fjor, omkring klokken 21.35 kjørte han bil i Stavanger til tross for at han var påvirket av alkohol. En blodprøve tatt av ham klokken 21.58 viste at han hadde 1,92 i promille. 44-åringen erkjente dette forholdet i retten og forklarte at han hadde vært hos noen venner, spist middag og drukket alkohol.

En politibetjent forklarte i retten at han og makker tilfeldigvis la merke til tiltalte på grunn av kjøringen. Kjøringen var svingete og hakkete, og de mistenkte at fører var påvirket. Mistanken ble ytterligere styrket da tiltalte til slutt stoppet og kom ut av bilen.

44-åringen var også tiltalt for å ikke ha stanset for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette ved blålys og sirene. Han har forklart at han verken hørte eller så noe og viste til at han hadde konsentrert seg ved å se rett fram, samt at han hørte på musikk via et headset.

Politiet bekreftet at 44-åringen holdt hastigheten, noe som retten mente kunne tyde på at han ikke merket politibilen bak seg. Retten fant det likevel merkelig, og viste til politibetjents forklaring om at tiltalte ikke framsto som overrasket da politiet kom bort da han hadde parkert. Videre forklarte politibetjenten at 44-åringen var mest opptatt av at politiet ikke hadde noen sak på ham da han faktisk hadde kjørt hjem.

Retten kom til at 44-åringen i det minste hadde handlet uaktsomt og at han skulle dømmes for forholdet.

Straffen ble fengsel i 21 dager og 70.000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i to år og må avlegge full ny førerprøve for å denne tilbake.

Han ble også dømt til å betale 3500 kroner i saksomkostninger.

