Røykte en joint rett før han kjørte bilen

19-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Egersund tinghus.

14. september i fjor, omkring klokken 22.45 kjørte han bil i Egersund til tross for at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

19-åringen forklarte i retten at han hadde vært på besøk hos en kompis og røykt en joint rett før han kjørte bilen. Han forklarte også at det var en kort kjøretur, som varte i omkring ett minutt, før han ble stoppet av politiet. Han hadde da tre passasjerer i bilen.

Retten kom til at det var skjerpende at han hadde passasjerer i bilen. I formildende retning la retten vekt på at 19-åringen hadde kommet med en uforbeholden tilståelse.

Straffen ble betinget fengsel i 15 dager og 5000 kroner i bot. Han mistet også førerretten i 12 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

