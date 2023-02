Fikk ikke kjøre videre – ble avskiltet på stedet i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland onsdag formiddag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Én varebil ble avskiltet på grunn av manglende periodisk kjøretøykontroll (PKK).

Ett kjøretøy fikk bruksforbud grunnet dårlig sikt.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Fire sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 112 førerdøgn.

Sjåfører fikk 13 skriftlige advarsel grunnet kjøretid, manglende pauser og døgnhvile.

Åtte kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut feil fareseddel på farlig gods, luftlekkasje i bremsesystemet, defekt ABS-sensor, ulovlig lys og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Også natt til torsdag ble det hold en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for overlast.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende dokumenter.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for å ha sikthindrende gjenstander i frontruten.

Fire kjøretøy fikk bruksforbud mangelfull lastesikring.

To kjøretøy fikk bruksforbud for mangelfull merking av dimensjoner.

Tre kjøretøy fikk bruksforbud for manglende smøring av svingskiven.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for avrenning fra fiskelast.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende lys.

To kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Ett kjøretøy ble rapportert til skatteetaten for manglende vektårsavgift

Én fører fikk 500 kroner i gebyr for manglende vognkort.

Én fører fikk 2000 kroner i gebyr for å ha et dekk med mønsterdybde under kravet på fem millimeter.

