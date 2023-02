Byggefirma fikk ikke inn utestående – ble slått konkurs av Skatteetaten

Det var Skatteetaten som begjærte at en mann i 30-årene gikk konkurs. Bakgrunnen for det var et krav på 216.052 kroner i skyldig moms og skatt.

Mannen har drevet et byggefirma i Sola som et enkeltpersonforetak og opplyste i Stavanger tinghus at han hadde uteståenede 200.000 kroner i kundefordringer, at han hadde forsøkt å inndrive disse, men at han ikke hadde lykkes med dette.

Ifølge mannen er han usikker på når han vil kunne betale skatteetaten fordi det er usikkert når pengene kommer inn.

Fra Skatteetatens side ble det opplyst at det ikke er aktuelt å inngå en betalingsordning nå.

Retten la til grunn at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Kravet er ikke bestridt. Det er i tillegg opplyst at 6. termin forfaller til betaling den 10.2.2023.

«Retten kan ikke se at det som er framkommet i retten i dag sannsynliggjør at saksøkte likevel vil kunne gjøre opp sin gjeld. Saksøkte kan ikke svare på når han vil være i stand til å betale skatteetaten og det framstår som usikkert om saksøktes utestående på 200.000 kroner vil la seg inndrive. Retten legger til grunn at skyldneren er insolvent. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen følge, er etter dette er til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Katrine Gjestemoen er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 14. mars.

