Tok 111.903 kroner fra butikkens kasse ved ved bruk av fiktive retur- og tilgodelapper

Kvinnen i 40-årene kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Sandnes tinghus.

I perioden fra mai 2019 til januar i fjor underslo hun 111.903 kroner fra dagligvarebutikken hvor hun jobbet.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen underbygges av øvrige opplysninger og bevis, inkludert opplysningene i anmeldelsen med vedlegg om at det ved gjennomgang av butikkens kvitteringsjournal ble funnet en rekke returer hvor siktede hadde fått utstedt tilgodelapp som siden ble brukt til å handle for, og at siktede skal ha erkjent i oppklaringssamtale at de aller fleste returene var fiktive, sammenholdt med oppstillingene over returer og brukte tilgodelapper for perioden 2019 til 2022.

«Retten mener at samfunnsstraff vil være en tilstrekkelig følbar reaksjon i dette tilfellet, og viser for øvrig til at siktede fikk avskjed fra jobben som butikkansatt og at hun har tilbakebetalt det fulle underslåtte beløpet», heter det i dommen.

Dermed ble hun dømt til 45 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 120 dager.

