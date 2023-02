Ble avskiltet i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland søndag kveld.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Fem førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 132 førerdøgn, det ble gitt 10 advarsler på mindre alvorlige brudd. Én fører fikk 1000 kroner i gebyr for alvorlig brudd og firma fikk 2000 kroner i gebyr for samme brudd. Én fører ble anmeldt for brudd i døgnhvilen.

To kjøretøy fikk en utvidet ADR-kontroll. Et forhold på en teknisk mangel ble skrevet ut.

Det ble skrevet ut tre bruksforbud for manglende lastsikring.

Det ble skrevet ut fem kontrollsedler for diverse tekniske mangler, ved de kontrollerte kjøretøyene.

Et lett kjøretøy ble avskiltet for manglende PPK (periodisk kjøretøykontroll).

Én fører fikk 5000 kroner i gebyr for kjøring med midlertidig avregistrert kjøretøy.

Et lett kjøretøy ble stanset da omregistreringen ikke var fullført. Vedkommende hadde ikke med seg vognkort og fikk da 500 kroner i gebyr. Omregistreringen ble gjennomført på vegvesenet sine selvbetjente sider, og etter dette fikk føreren kjøre videre.

