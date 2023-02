Ville leve et liv i luksus − underslo 5,3 millioner kroner fra arbeidsgiver

Den 34 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tinghus.

34-åringen var ansatt som regnskapsfører for arbeidsgiveren. I perioden fra høsten 2013 til sommeren 2019 tilegnet han seg 5,3 millioner kroner fra arbeidsgiveren i kraft av stillingen han hadde.

I 2018 og 2019 laget han også revisjonsberetninger som han signerte med et fiktivt navn.

34-åringen forklarte i retten at han hadde et høyt forbruk og brukte pengene han underslo på bil, bolig, reiser og lignende, og til tider levde «det gode liv».

«I stillingen som regnskapsfører så siktede sitt snitt til å skaffe mer penger, og han kjente på at han tjente dårlig i forhold til hvor mye han jobbet. I begynnelsen handlet det om å kjenne litt på det å ha mer penger, og leve et liv i luksus. Rent praktisk forklarer siktede at det blant annet skulle betales ut et stort beløp forskuddsskatt månedlig, og dette utbetalte han til seg selv. Det har både vært store og små utlegg. Han har også foretatt innkjøp av ulike ting som ikke har vært berettiget», heter det i dommen.

Retten kom til at han hadde handlet forsettlig og at han skulle dømmes for forholdet.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans tilståelse og lang saksbehandlingstid.

Straffen ble fengsel i ett år og sju måneder. Han ble også dømt til å betale 5,3 millioner kroner i erstatning til den tidligere arbeidsgiveren.

