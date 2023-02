Natt til søndag fikk politiet melding om at det hadde vært brann i en elsparkesykkel i en garasje på Nærbø. Meldingen lød at brannen var slukket, men at flere hadde pustet inn røyk.

Nødetatene rykket ut til stedet. Det viste seg at det ikke hadde vært åpne flammer, men røyk som ble slukket ved bruk av brannslukkingsapparat. Sak ble opprettet.

